Prefeitura de Americana não tem prazo para contratar médicos

Anunciada em dezembro do ano passado, a contratação de 19 médicos para a rede pública de Americana ainda não tem definição de prazo ou da modalidade dos contratos. Enquanto isso, a situação nas unidades de saúde tem se complicado.

A ESF (Estratégia de Saúde da Família) do Jardim Alvorada está sem médico desde o início do mês. A profissional que atuava ali se desligou do programa federal Mais Médicos. O município disse que não deve remanejar outro médico para o local pois aguarda reposição pelo governo federal. Questionado sobre o envio de outro profissional, o Ministério não respondeu. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Em outros postos, a Secretaria de Saúde tem adotado o remanejamento de médicos para evitar a falta de atendimento. Essa situação foi observada pela reportagem em três postos – no Antônio Zanaga, na Praia Azul e no São José. Essa estratégia foi adotada pelo menos desde o ano passado, quando os profissionais lotados nessas unidades pediram demissão.

Médicos de outras unidades são remanejados para esses postos e acabam atendendo um ou dois dias por semana, priorizando a emissão de receitas para retirada de medicamentos. Com horário de atendimento restrito, as agendas dos profissionais para consultas acabam lotadas. No Zanaga, por exemplo, há vagas somente para agosto.

A empregada doméstica Maria Sueli Francisco Luis, de 66 anos, quebrou o punho em novembro. Ela fez fisioterapias mas segue com dores e inchaço, e precisa passar novamente com um ortopedista. Para isso, necessita do encaminhamento do clínico geral. “Sexta-feira vou pagar uma consulta, está doendo demais”, reclamou a moradora do Zanaga.

Segundo a prefeitura, “quando se verifica algum caso que necessite encaminhamento, a enfermeira entra em contato com a coordenação da Atenção Básica para realizar um encaixe em outra unidade”.

Essas quatro unidades tratam-se de Estratégias de Saúde da Família, modalidade que prevê a visita domiciliar a pacientes acamados ou com dificuldade de locomoção. As visitas estão ocorrendo somente com enfermeiro e agente comunitário, sem a presença de um médico como prevê o Ministério da Saúde.

No início de fevereiro, o secretário Gleberson Miano explicou que essas contratações já haviam sido autorizadas. Serão 10 clínicos gerais, seis ginecologistas e também três pediatras.

“O que estamos pensando é o meio – concurso, processo seletivo, terceirização. O jurídico está analisando, volta às vezes aqui para gente. Poxa, mas demora? Vai e volta? É assim. A gente não pode correr o risco de fazer algo errado, não tem tempo a perder”, afirmou na época.