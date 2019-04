Prefeitura multa em R$ 50 mil CPFL por falta de manutenção

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

A Prefeitura de Americana emitiu 19 multas à CPFL Paulista por falta de limpeza em áreas que ficam sob sua rede de energia. As autuações somam R$ 50 mil. As cobranças são feitas com base em uma lei sancionada em dezembro que obriga a concessionária a cuidar da roçagem, limpeza, retirada de entulhos e manutenção dos espaços.

A Secretaria de Meio Ambiente havia notificado a empresa no mês passado por causa dos problemas, e na ocasião deu prazo de 15 dias para a execução dos serviços, segundo o governo.

O secretário de Meio Ambiente, Odair Dias, informou por meio da assessoria de imprensa da prefeitura que o mato alto nesses locais provoca vários problemas de trânsito, saúde e até de segurança.

“Independentemente dos valores das autuações existe perigo iminente ao trânsito. Vários cruzamentos e travessias de pedestres estão com a visão dificultada por conta da não execução dos trabalhos da CPFL, proliferação de vetores, risco de focos de dengue e esconderijo para marginais”, afirmou Dias, por meio da assessoria de imprensa do governo.

A prefeitura começou a cobrar a CPFL sobre a limpeza. A lei que obriga a concessionária a manter os terrenos limpos foi aprovada em novembro do ano passado.

Questionada sobre o assunto, a CPFL informou apenas que recebeu as notificações de multa e que vai analisar o caso.

No mês passado, Odair informou que havia conversado com representantes da empresa e que eles haviam se comprometido a entregar um cronograma de obras, o que não aconteceu. A falta do cronograma gerou as notificações e multas.

Cada autuação é de 100 Ufesps (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo). Hoje, uma unidade vale R$ 26,53.