Prefeitura lança ação voltada para mulheres com deficiência em Americana

O lançamento do programa Todas In-Rede ocorreu nesta segunda-feira. A iniciativa faz parte de uma parceria entre a Prefeitura de Americana e a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O prefeito Chico Sardelli (PV) disse que a cidade tem 16 mil pessoas com deficiência, sendo 9 mil mulheres.

Durante o evento, a secretária estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Aracélia Lúcia Costa, fez uma apresentação sobre o programa. Ela e o prefeito assinaram um protocolo de intenções firmando o compromisso da administração com a garantia dos direitos das pessoas com deficiência.

De acordo com a prefeitura, a ação estabelece a promoção de atividades focadas no bem-estar desse público, visando favorecer a melhoria da qualidade de vida e a inclusão social.

Entrega simbólica de duas vans para transporte de deficientes ocorreu nesta segunda-feira – Foto: Leon Botão / Prefeitura de Americana

O programa é dividido em quatro pilares: trabalho, renda e autonomia econômica; prevenção à violência; direitos afetivos, sexuais e reprodutivos; e empoderamento, autoestima e liderança.

“É muito importante olharmos com atenção a essa parcela da população, para garantir o acesso dela aos seus direitos da melhor forma possível, e o Estado tem sido um grande parceiro nesse sentido”, afirmou Chico.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A secretária fez o anúncio oficial de investimentos em Americana pelo programa Cidade Acessível. Ela realizou a entrega simbólica de duas vans adaptadas para transporte de pessoas com deficiência (que já estão em uso pelo município desde o início do mês), dois parquinhos infantis adaptados, uma academia ao ar livre para pessoas com deficiência e uma cadeira de rodas de trilha, para uso no Parque Ecológico.