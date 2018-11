Prefeitura já fala em orçamento afetado em 2019

Ainda sem definição sobre como irá lidar com a derrubada do projeto que reajustaria em 4% o valor do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2019, a Prefeitura de Americana e a base do prefeito Omar Najar (MDB) já sabe de uma coisa: a falta da reposição inflacionária irá afetar o orçamento do ano que vem.

A proposta foi rejeitada após uma manobra do vereador Rafael Macris (PSDB), que deixou a liderança do governo Omar há pouco mais de três semanas, e se juntou à oposição nesse projeto. O PSDB fechou questão para votar “não”. Na hora da votação, entretanto, Macris se absteve, evitando um empate em 9 a 9, que seria decidido pelo voto do presidente Alfredo Ondas, do mesmo partido do prefeito. Eram necessários 10 votos. Mesmo com a abstenção prevista no regulamento interno do Legislativo americanense, a manobra foi bastante criticada durante a sessão.

Passada a votação, agora, o Governo estuda que medidas tomar em relação à derrota. Em nota, a prefeitura informou que “a não reposição inflacionária impacta diretamente em investimentos, reajustes de custos e contratos, uma vez que muitos destes passam por reposição inflacionária”.

O novo líder do governo Omar, Luiz Cezaretto, o Luiz da Rodaben (PP), disse que a decisão do que será feito cabe ao prefeito. É possível reenviar o projeto para a Câmara, caso haja assinaturas de 10 vereadores. Ele disse, entretanto, que é certo o impacto da falta do reajuste.

“É muito fácil fazer a conta. A hora que o prefeito mandar o reajuste dos servidores, 4% ou 5%, de onde vai tirar? Não tem outro jeito, tudo vai subir, não é nem aumento real, é para tentar corrigir”, afirmou o parlamentar.

A proposta rejeitada não prevê reenquadramento de nenhum bairro em novas faixas de cobrança. Na prática, quem hoje paga R$ 1.000 passaria a pagar R$ 1.040. Na sessão da última quinta, foi discutida a possibilidade de Omar promover o reajuste inflacionário por decreto no começo do ano, o que é permitido desde que a reposição não ultrapasse a inflação.