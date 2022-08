Prefeitura investirá R$ 20 milhões para construir complexo de formação de professores

Espaço será construído no bairro Campo Limpo, com previsão de entrega para abril de 2024

A Prefeitura de Americana vai investir R$ 20 milhões na construção de um complexo para capacitação de professores. A obra, anunciada pelo prefeito Chico Sardelli (PV) e por sua equipe nesta terça-feira, tem previsão de entrega para abril de 2024.

O espaço vai ficar entre as ruas José Valentim Casati, Ítalo Boscheiro e Pedro Boen, no bairro Campo Limpo.

O local contará com um anfiteatro com 400 lugares e possibilidade de uso como sala de cinema, miniteatro de arena para um público de 100 pessoas e centro de formação para professores e pedagogos, cercado por um parque aberto à comunidade.

Projeto mostra como será o espaço; obras devem começar no próximo ano – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

O prédio será instalado em um terreno de 11 mil metros quadrados, na Praça Dr. João de Castro Gonçalves. Haverá dois pavimentos, com um total de 3,5 mil m² de área construída.

Elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento, o projeto ainda prevê 72 vagas de estacionamento, com acessos pelas ruas Valentim Casati e Ítalo Boscheiro. As pessoas também poderão estacionar em duas áreas vizinhas, que, somadas, têm 5,5 mil m².

“O centro vai receber formações, capacitações, treinamentos. Também serão propostas atividades tanto entre os professores quanto com os alunos. A ideia é ter um prédio bem dinâmico, que receba tudo aquilo que o professor precisa de espaço. Ele precisa ter uma sala de artes, uma sala multimídia”, disse o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

A expectativa é que as obras comecem em 2023, de acordo com Chico. “Arquitetonicamente, já temos o projeto. Serão feitas algumas correções iniciais e vamos apresentá-lo aos órgãos técnicos da prefeitura o mais rápido possível para que a gente possa andar para o período licitatório”, afirmou.

O parque a ser construído poderá ser acessado pela Avenida da Saúde e vai contar com escorregadores tubulares, brinquedos pedagógicos e fonte luminosa interativa.

A Secretaria de Educação também prestará serviço de atendimento ao público no local. Na elaboração do projeto, os técnicos da Secretaria de Planejamento trabalharam sob o comando do arquiteto Antonio Candido Denadai.