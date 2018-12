Prefeitura intensifica obras na Avenida Bandeirantes

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), intensificou as obras de prolongamento da Avenida Bandeirantes, trecho entre a Rua Rondônia e viaduto João Baptista de Oliveira Romano. Ao todo, são mil metros de extensão.

Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

A equipe da secretaria já finalizou os trabalhos de abertura do traçado da ampliação da avenida, além de já ter executado três lançamentos de galeria de águas pluviais. Até julho de 2019, devem ser concluídos a alça do viaduto, a pavimentação e a execução do passeio público.

A obra visa melhorar o fluxo de veículos que utilizam o viaduto João Batista Romano pela Avenida Bandeirantes. Há outros projetos que deverão ser implantados no decorrer do ano de 2019, como abertura da Avenida Marginal/Córrego Santa Angélica.

“Todo nosso esforço é feito em nome da melhoria da circulação de veículos do nosso município. Esta obra, para mim, é fundamental”, disse o prefeito Omar Najar.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.