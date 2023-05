Prefeitura inicia recapeamento da Rua Orlando Dei Santi no sábado

Parte da via ficará interditada durante a obra, com uma faixa liberada para o tráfego de veículos

A Sosu (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos) de Americana inicia neste sábado (13) a fresagem e o recapeamento asfáltico da Rua Orlando Dei Santi. Parte da via ficará interditada durante a obra, com uma faixa liberada para o tráfego de veículos.

A Rua Orlando Dei Santi será recapeada entre a Avenida Antônio Pinto Duarte e a Rua Cecim Abraão Elias.

Rua Orlando Dei Santi passará por obras de recapeamento – Foto: Ariel Ferreira / Prefeitura de Americana

O investimento é de R$ 2.413.025,91, com recursos provenientes da linha de crédito do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento). Esse valor também contempla o recapeamento asfáltico da Rua São Gabriel, no trecho entre a Avenida da Saúde e a Rua São João, além da alça de acesso da Rua São Gabriel para a Avenida Antônio Pinto Duarte.

“Mais uma via importante que receberá asfalto novo. Estamos trabalhando intensamente para recuperar ruas e avenidas e oferecer mais conforto e segurança para pedestres e motoristas”, disse o prefeito Chico Sardelli (PV).

“Esse recapeamento faz parte da remodelação viária que está sendo executada na entrada da cidade. Estamos recuperando a malha viária das principais vias de acesso ao munícipio”, disse o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.