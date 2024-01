A Prefeitura de Americana, por meio da Sosu (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos), iniciou nesta segunda-feira a preparação do asfalto para o recapeamento de nove vias localizadas nos bairros Parque Gramado, Parque da Liberdade, Jardim da Paz e São Jerônimo.

Os trabalhos começaram nesta segunda-feira – Foto: Ariel Ferreira / Prefeitura de Americana

“Estamos trabalhando para garantir a melhoria do asfalto em diferentes regiões da cidade, tanto com investimentos próprios da prefeitura como na busca por recursos. Tivemos um resultado muito importante desse esforço em 2023 e vamos ampliar o alcance do serviço neste ano”, disse o prefeito Chico Sardelli (PV).

Serão fresadas e recapeadas as ruas Alfredo Spínola de Mello, entre Rua Luiz Urbano e Rua Benedito Chagas; Luiz Urbano, entre Avenida da Amizade e Rua José Padulla; João Martin Milena, entre Rua Regina Ceotto Santarosa e Avenida Serra Dourada; Serra das Palmeiras, entre Avenida Serra da Mantiqueira e Rua Serra de Maracaju; Serra do Japi, entre Rua Serra do Acaraí e Avenida Serra da Mantiqueira; da Solidariedade, entre Rua Cyra de Oliveira Petrin e Rua Estevão Carlos Vicentini; da Dedicação, entre Rua da Aliança e Rua da Solidariedade; Emílio Colombo, entre Rua João Luiz Mazer e Rua da Solidariedade; além da Avenida Serra da Mantiqueira, entre Rua Serra do Japi e Avenida Serra do Mar.

“Iniciamos o ano com duas frentes de recapeamento nesta região. Além dessas vias, está sendo executada a implantação de guia e sarjeta na Rua João Batista Bazanelli, que também será recapeada. O programa de recuperação das ruas e avenidas de Americana segue a todo vapor”, comentou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

O trabalho faz parte de um pacote de investimentos da prefeitura, que vai revitalizar 232 mil m² de ruas e avenidas localizadas nos bairros São Luiz, Campo Limpo, Jardim Alvorada, Cordenonsi, Jardim da Paz, Parque da Liberdade, Parque Novo Mundo, Jardim Paulistano e Centro, com a destinação de R$ 26.662.387,73 em recursos próprios.