Prefeitura inicia obras de remodelação viária na região do portal

Prazo previsto para conclusão dos trabalhos é de seis meses, com investimento de R$ 4,1 milhões

Prazo previsto para conclusão dos trabalhos é de seis meses - Foto: Maília Pierre - Prefeitur de Americana

As obras de remodelação viária na entrada de Americana, na região do portal, começaram nesta segunda-feira. Já houve o início dos serviços necessários para abertura de uma nova passagem, que vai ligar as ruas Santa Cláudia e Basílio Piloto, segundo o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

O prazo previsto para conclusão dos trabalhos é de seis meses. A obra tem investimento de R$ 4,1 milhões, valor proveniente de crédito obtido por meio do Desenvolve SP, instituição financeira vinculada ao governo estadual.

Ao longo da reforma, as rotatórias da Avenida Antônio Pinto Duarte deixarão de existir. Os retornos, dessa forma, passarão a ser feitos pelas ruas paralelas, com o auxílio de três novos conjuntos semafóricos. Trechos que atualmente são canteiros receberão pavimentação asfáltica.