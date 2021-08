Prefeitura de Americana realiza limpeza do córrego na Avenida Brasil

A SMA (Secretarias de Meio Ambiente) e a Sosu (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos) executam, na manhã desta sexta-feira (6), uma ação para a limpeza do córrego do Parque, na Avenida Brasil.

Nesta quinta-feira (5), o LIBERAL mostrou a situação do córrego, que gerava reclamação entre os moradores que vivem no entorno e de quem usa a avenida para praticar atividades físicas.

A operação pode se estender durante o dia – Foto: Divulgação / Prefeitura de Americana

As equipes das pastas iniciaram os serviços para a retirada de materiais, sujeira e vegetação com o auxílio de um barco, em ação emergencial para desobstruir o canal.

Segundo a Sosu, o trabalho no córrego do Parque é uma demanda que requer atendimento imediato devido à quantidade de sujeira que acumulou no local e que prejudicaram o córrego.

Os serviços de limpeza deverão se estender durante o dia e o material retirado será encaminhado para o aterro sanitário.