Prefeitura inicia desassoreamento no Ribeirão Quilombo

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana iniciou na última terça-feira (6) os serviços de desassoreamento no Ribeirão Quilombo. O trabalho está sendo executado sob o viaduto João Baptista de Oliveira Romano, próximo às Avenidas Bandeirantes e Abdo Najar, na região do bairro Chácara Machadinho.

Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

“A prefeitura contratou os serviços de uma máquina drag line para fazer a retirada de materiais sedimentados acumulados no ribeirão. O objetivo do trabalho é aumentar a calha do Ribeirão para que melhore o fluxo das águas e evite enchentes na região”, explicou o secretário da Sosu, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Ainda de acordo com a previsão da prefeitura, os serviços no local devem ser totalmente concluído dentro de um prazo de aproximadamente seis meses.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.