Prefeitura incentiva morador a ser fiscal de queimadas

Os dias já andam secos e com a chegada do inverno, na quinta-feira, a tendência é piorar. Com a secura que caracteriza o período mais frio do ano chegam também as queimadas. A condição climática, aliada à falta de respeito ao próximo e ao meio ambiente, só faz crescer esse problema que transforma terrenos baldios em pontos de fogaréu e fumaça, prejudicando ainda mais a qualidade do ar.

De janeiro a junho foram 168 casos de incêndios e queimadas em áreas verdes de Americana. No ano passado inteiro, 341 casos. Mas esses números podem ser ainda maiores, já que nem todas as ocorrências são notificadas e acabam ficando às margens das estatísticas.

Para coibir e tentar barrar esses números, a Prefeitura de Americana apela à colaboração da população. “Os bons são maioria, mas precisam se manifestar. Se a população não ajudar, vamos ficar caçando agulha no palheiro”, destaca o secretário de Meio Ambiente, Odair Dias. “É hora de perder o medo e se manifestar. Chega de fazer cara de paisagem ao ver o vizinho colocar fogo no terreno ou no lixo”, completa.

Se o ato não pesa na consciência, pesa no bolso. A multa para quem for flagrado colocando fogo onde não deveria varia de R$ 600 a R$ 2,4 mil, dependendo da ocorrência. Foto: Arquivo / O Liberal

Em se tratando de queimadas e incêndios em áreas verdes, os acidentes naturais são raros. Dados do Governo do Estado revelam que 90% das ocorrências têm participação humana. Em Americana, não é diferente. É o vizinho que bota fogo no terreno baldio ao lado; o morador que prefere queimar o próprio lixo ou a árvore da calçada para não ter de erradicá-la; é o vândalo que ateia fogo no entulho só para ver o que acontece.

Além do desrespeito ao meio ambiente, esses atos vão além e acabam comprometendo até a saúde pública. As doenças respiratórias se agravam com as queimadas e levam muita gente aos hospitais durante a temporada de inverno.

“Tudo isso torna o problema complexo e de difícil controle. Por isso, a responsabilidade tem de ser compartilhada”, ressalta o secretário. A fiscalização de rotina contra as queimadas e focos de incêndio em Americana é feita por duas viaturas do GPA (Grupo de Proteção Ambiental), mas como flagrar esses atos não é tarefa fácil a a ajuda pode vir por meio de fotos e filmagens que identifiquem o infrator ou o veículo usado por ele. A regra também vale para flagrantes de descartes irregulares de entulhos. A identidade do denunciante é preservada.

Além da fiscalização, a estratégia também inclui colocar as crianças em ação para influenciar os adultos. O “Dia D”, projeto de combate às queimadas e descarte irregular de lixo, vem percorrendo as escolas do município promovendo a conscientização.

“As crianças de hoje compõem uma geração ativa. Se flagrar alguém da família cometendo esses atos, com certeza ela vai se manifestar contra. É isso que queremos. No futuro teremos uma geração mais consciente”, diz Odair.

COMO DENUNCIAR:

– Secretaria do Meio Ambiente: 3471-7770

– Guarda Armada Municipal de Americana: 153

– WhatsApp do Grupo de Proteção Ambiental: 99844-1878