Prefeitura implanta vagas rápidas no estacionamento ao lado do Mercadão

Os locais estão sinalizados de acordo com as normas de trânsito - Foto: Ariel Ferreira_Prefeitura de Americana

A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), implantou 20 vagas rápidas no estacionamento gratuito localizado ao lado do Mercado Municipal.

As vagas rotativas têm tolerância de 30 minutos para cada veículo com o pisca alerta acionado. Os locais estão sinalizados de acordo com as normas de trânsito, através de placas e estacionamento regulamentado.

O descumprimento das orientações deixará o responsável pelo veículo sujeito à aplicação de penalidade (infração grave, com cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação e multa de R$ 195,23) e medida administrativa (remoção do veículo para o Pátio Municipal).

“Essas vagas vão permitir mais rotatividade no estacionamento e melhorar o compartilhamento da mesma vaga várias vezes ao dia, beneficiando a população e o comércio local”, explica o secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

Além das vagas rápidas, o estacionamento do Mercado Municipal disponibiliza outras 50 vagas convencionais gratuitas, sendo 41 para carros e nove para motocicletas.