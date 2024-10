Segundo a administração, o objetivo é controlar a velocidade e melhorar o fluxo do trânsito na região

No local, foram executados serviços de pintura da sinalização horizontal, implantação de tachões e instalação de placas - Foto: Marilia Pierre/Prefeitura de Americana

A Prefeitura de Americana implantou, nesta quarta-feira (16), uma rotatória no cruzamento das ruas Ângelo Ortolan com Joaquim Jorge Ribeiro, no bairro Chácara Machadinho.

Segundo a administração, o objetivo é controlar a velocidade e melhorar o fluxo do trânsito na região. O serviço foi executado pela Sosu (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos), por meio da Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário).

No local, foram executados serviços de pintura da sinalização horizontal, implantação de tachões e instalação de placas, visando proporcionar mais segurança aos motoristas e pedestres.

“Com a implantação de rotatórias, a circulação dos veículos fica mais organizada e há redução da velocidade, otimizando o tráfego dos veículos. Com essas ações promovemos a mobilidade urbana na cidade e melhorias à população”, disse o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.