Catharina Zanaga ganha ecoponto

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana está implantando mais um ecoponto na cidade. A unidade já está em funcionamento na Rua Carmine Feola, 1.327, no bairro Catharina Zanaga, próximo ao Estádio Décio Vitta. O objetivo é oferecer à população opções para o descarte correto de materiais inservíveis, explicou o secretário da Sosu, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

“Estamos avançando com o projeto de ecopontos, buscando atender toda a cidade. A prefeitura tem feito todo um trabalho, desde o início da gestão do prefeito Omar Najar, para manter a cidade limpa e as áreas públicas livres de entulho e sujeira, preservando o meio ambiente e a saúde dos moradores. Foi intensificado o trabalho de limpeza, com a realização permanente de mutirões, a criação da equipe de retirada de materiais volumosos e ampliação da coleta seletiva”, destacou o secretário. Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

“Com a implantação do ecoponto no Catharina Zanaga, o município conta hoje com seis ecopontos. Mais uma unidade será entregue nos próximos dias, na região do Nova Carioba, e outra deverá atender o Jardim Guanabara, em abril”, completou o responsável pela pasta..

O ecoponto do bairro Catarina Zanaga irá atender à demanda de toda a região do São Domingos, Jardim Paulistano, Morada do Sol, Parque das Nações, São Roque, Centro e adjacências, segundo o responsável pelos ecopontos, Marcelo Andrietta.

“Cada morador pode levar um metro cúbico de material por dia ao ecoponto. A média diária recebida nos ecopontos é de 10 a 11 toneladas de materiais”, informou Andrietta.

Os ecopontos recebem móveis, restos de poda e de madeira e diversos tipos de entulho. Materiais recicláveis também podem ser entregues. São separados e têm uma destinação correta. Por isso, é importante a conscientização e colaboração da população para conservar os locais limpos e denunciar o descarte irregular, que é passível multa.

Atualmente, a cidade conta com ecopontos nas regiões do Jardim dos Lírios (Rua Siriemas, próximo à Garagem Municipal), Jardim Bertoni (Avenida Roma, esquina com Rua Madri), Jardim da Paz (Rua Estevão Carlos Vicentini, 175, no Residencial Dona Rosa), Antonio Zanaga (Rua Rayon Viscose, 209), Praia Azul (Rua dos Pinhais, 61, esquina com a Rua Pantanal) e Catharina Zanaga (Rua Carmine Feola, 1.327).

Os locais funcionam de segunda a sexta, das 7 às 18 horas. Sábado, das 8 às 17 horas, e domingo, das 8 às 12 horas.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.