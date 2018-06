Prefeitura faz novo contrato emergencial com a Engep

A Prefeitura de Americana repetiu a prática de contratar emergencialmente o aterro da Engep, localizado no pós-Represa, para destinação dos resíduos sólidos do município. Contrato semelhante foi firmado em dezembro do ano passado e é alvo de investigação de direcionamento pelo Ministério Público. Segundo a Administração, o contrato foi necessário porque a licitação foi suspensa pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) após representação de uma das concorrentes.

O novo contrato emergencial é de 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 90. Segundo a prefeitura, existe uma cláusula que estipula que o contrato poderá ser encerrado antes do prazo se houver a contratação definitiva de empresa vencedora de licitação, caso o certame volte a tramitar. Foto: Arquivo / O Liberal

O contrato emergencial de três meses firmado em dezembro foi renovado por mais 90 dias até vencer nesta quarta-feira. Na ocasião, esse tipo de contratação foi necessário porque a prefeitura abriu a licitação apenas 12 dias antes do fim do contrato com o aterro da Estre, de Paulínia, que prestava o serviço. O certame foi impugnado, e não houve alternativa senão a contratação emergencial.

Dessa vez, a prefeitura se antecipou um pouco mais em relação ao prazo para abertura da licitação, publicando edital 33 dias antes do fim do contrato. Esse período, entretanto, se revelou curto, uma vez que após representação no TCE feita pela Estre, a licitação foi suspensa. A solução, novamente, foi o contrato emergencial.

De acordo com informações da Administração, foram consultados três orçamentos para a contratação. Os preços apresentados foram: R$ 98 por tonelada pela Essencial Tratamento e Gestão de Resíduos, de Rio das Pedras, R$ 83,93 por tonelada pela Estre Ambiental e os R$ 81,85 da Engep Ambiental. A proposta das duas últimas foi idêntica à feita em dezembro do ano passado.

INVESTIGAÇÃO

Em abril deste ano, o promotor Sergio Claro Buonamici instaurou um inquérito para apurara denúncia de improbidade administrativa relativa à contratação emergencial do ano passado. A representação foi feita pelo PT de Americana à promotoria.

A denúncia classifica o prazo de 12 dias como curto diante da complexidade da licitação e o aponta como determinante para que a Engep conseguisse se habilitar ao pleito, já que a empresa foi contratada pela prefeitura em 20 de dezembro do ano passado, no mesmo dia em que foi emitida a licença provisória de operação pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo).