Placa chama atenção para a situação no Cemitério do Parque Gramado - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

A Prefeitura de Americana alerta para uma infestação de escorpiões no Cemitério do Parque Gramado. Logo na entrada do local, há uma placa que diz para as pessoas procurarem o pronto-socorro do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi em caso de acidente.

Segundo o Executivo, 11.697 escorpiões foram coletados no cemitério entre janeiro e julho deste ano, mas não houve registro de acidentes. No ano passado inteiro, houve 18.222 capturas.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que realiza a captura noturna de escorpiões nos dois cemitérios do município, como medida de prevenção e controle nesses locais e também nos imóveis próximos.

As atividades são realizadas pela equipe do PVCE (Programa de Vigilância e Controle de Carrapatos e Escorpiões).

“As capturas são realizadas à noite, considerando o hábito noturno do animal, e a equipe utiliza equipamento com a emissão de luz ultravioleta para facilitar o processo”, comunicou a pasta.

Na cidade toda, a prefeitura registrou 226 acidentes em 2022, até a última terça-feira. No ano passado inteiro, Americana somou 412 casos.

ENVIO. Ainda de acordo com a administração, os escorpiões capturados são enviados ao Instituto Butantan, em São Paulo, o qual mantém estoque de soro antiescorpiônico no HM, que é referência no município para o tratamento de pessoas picadas por esses animais.