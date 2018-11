Prefeitura faz ajustes para calçamento no Uga-Uga

Nesta segunda-feira (5), a Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, iniciou mais uma etapa na construção do parque natural urbano Uga-Uga, fazendo a preparação no terreno da área de lazer, reforma no calçamento, marcação da área para esportes e ajustes de relevo de todo o espaço.

Os serviços fazem parte da série de manutenções que a secretaria vem fazendo para a criação do parque na Avenida Raphael Vitta, que deve ser entregue em março de 2019. Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

“Começamos mais uma etapa das obras e estão sendo feitos os ajustes necessários no terreno para contemplar todo o projeto elaborado para o parque, que consiste em ter calçamento ecológico, com plantio de árvores, conforme recomendações do projeto Município VerdeAzul, criar um platô para realizar cursos e palestras de educação ambiental e poder receber grupos de escoteiros e separar a área para bicicross e esportes radicais”, disse o secretário de Meio Ambiente, Odair Dias.

O secretário informou também que na sequência começarão a ser instalados os brinquedos de madeira no playground, assim como a criação da pista de bicicross para iniciantes, que tem apoio do ABC (Americana Bicicross Clube). Uma trilha de caminhada com dois quilômetros de extensão já está demarcada e terá piso de saibro.

O Parque Uga-Uga tem área total de 100 mil m² e terá sistema de segurança com videomonitoramento e praça de apoio com quiosques e sanitários.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.