Prefeitura fará portão para creche Letícia Duarte

A Prefeitura de Americana vai construir um novo portão para a Fundação Letícia Duarte, na Avenida Rafael Vitta. Hoje a entrada é pela Rua Sete de Setembro. O objetivo é aumentar a segurança, principalmente depois da mudança do entorno viário do Viaduto Centenário. A ideia é que as crianças desçam das vans escolares já na frente do novo portão da creche filantrópica, que tem convênio com o município.

O portão deve levar cerca de dez dias para ficar pronto, na estimativa do secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves. A construção ficou definida numa reunião na tarde de ontem entre o prefeito Omar Najar (MDB), uma mãe e um pai de alunos da escola. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O problema é que as vans escolares estacionam na lateral da escola, num trecho da Rafael Vitta que deveria ser usado apenas para quem vai à creche – mas há motoristas que usam este trecho para acessar a Nove de Julho, segundo relatos de pais, o que põe as crianças em risco. “A van abre a porta pelo lado da rua, eles [motoristas] pegam criança por criança no colo e levam na calçada. Se essa criança decide correr pra rua”, alerta Vanesa Tempesta, de 32 anos, mãe de uma aluna.

Enquanto a obra não fica pronta, um guarda municipal ficará de prontidão para evitar outro problema: muitos carros que trafegam pela Avenida Rafael Vitta têm virado na Rua Sete de Setembro, o que é proibido.

Como alguns pais param no estacionamento do Welcome, eles precisam atravessar a Rua Sete de Setembro para deixar os filhos na escola, mas como há a conversão proibida desses carros, reclamam que atravessar fica muito complicado. A calçada onde esses carros fazem a conversão será estendida, justamente para dificultar a conversão irregular, segundo Adriano.

A prefeitura ainda vai avaliar se pode pagar a obra ou se terá de pedir ajuda de alguma empresa para bancar a intervenção, que é considerada simples e barata pelo secretário.