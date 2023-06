Prefeitura fala em transformar HM em ‘complexo de saúde’ em Americana

Instalação do Núcleo de Especialidades faz parte de um projeto para centralizar os serviços no local

Proximidade entre unidades vai favorecer trâmites internos da rede municipal, segundo diretora - Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

Com a instalação do Núcleo de Especialidades, a intenção da Prefeitura de Americana é transformar o HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi num “complexo de saúde”

O termo foi citado pelo secretário-adjunto de Saúde, Fábio Joner, e pela diretora superintendente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Lilian Godoy, na última terça-feira, durante participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

O núcleo, que atualmente funciona no prédio do antigo Hospital Infantil André Luiz, vai migrar para um imóvel anexo ao HM, ao lado da Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia). A transferência deve ocorrer em 2024.

“O projeto é centralizar os equipamentos de saúde, principalmente as especialidades. Quando o núcleo estiver em funcionamento ali, acho que vai facilitar muito para a população e até para os serviços mesmo”, disse Lilian.

Segundo ela, a instalação do núcleo no local vai favorecer os trâmites internos da rede municipal. “Para encaminhar esses pacientes para o núcleo ou para o hospital, terá uma conversa bem mais fluída”, comentou.

O prédio que vai receber o núcleo ainda passará por reforma, conforme o LIBERAL havia noticiado. A licitação para contratação da empresa que realizará a reforma ainda está em andamento.