Prefeitura executa limpeza no Córrego do Pyles

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana iniciou na manhã desta segunda-feira (11) a limpeza no canal do Córrego do Pyles, na Avenida Raphael Vitta, na Vila Rehder.

Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Na primeira etapa do serviço, será executada a limpeza do canal no trecho entre as ruas Gonçalves Dias e Olavo Bilac, com a ajuda de uma máquina escavadeira hidráulica. O trabalho deverá ser concluído em dois dias, segundo a Sosu.

Após a limpeza deste trecho, será executada a capinação e remoção da vegetação. Em seguida, a equipe da Sosu executa a limpeza no trecho da Rua Doutor Cícero Jones com a Avenida 9 de Julho. O trabalho é realizado anualmente visando a manutenção do córrego.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.