Prefeitura estuda auxílio à sorteados para condomínio na Balsa

Secretário Luiz Cezaretto falou sobre o assunto nesta sexta - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

A Prefeitura de Americana avalia a possibilidade de um auxílio às pessoas que forem sorteadas para morarem no condomínio a ser lançado no Jardim da Balsa 2. A ideia é ajudar as famílias a quitarem eventuais dívidas para conseguirem o financiamento junto à Caixa Econômica Federal.

O secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Carlos Cezaretto, tratou do assunto nesta sexta, no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

Anunciado pela prefeitura em junho, o empreendimento está previsto num convênio firmado com o governo estadual e terá, ao todo, 394 apartamentos, divididos em blocos com quatro andares.

Pelo menos 30% das unidades serão reservadas a pessoas com renda familiar de até três salários mínimos, com custo máximo de R$ 80 mil por apartamento, conforme informou Cezaretto. Trata-se do chamado “preço social”.

Contudo, o secretário destacou que, por conta de dívidas, as pessoas costumam ter o financiamento barrado pela Caixa. “A Caixa é muito severa quando vai avaliar se uma pessoa tem condição de financiamento ou não.”

Segundo ele, a administração estuda auxiliar financeiramente aqueles que enfrentarem problemas na hora da aprovação, caso a dívida da pessoa seja “pequena”. Essa ajuda seria custeada por meio do Fundo Municipal de Habitação. “Talvez o município ainda subsidie uma parte para quitar essas dívidas”, declarou.

INSCRIÇÕES. De acordo com Cezaretto, interessados em adquirir os apartamentos pelo preço social deverão se inscrever numa plataforma do governo estadual. As inscrições serão abertas após a abertura da licitação da obra.

O secretário ressaltou que a lista de inscritos na prefeitura não servirá como referência para o sorteio. No entanto, ele apontou que a administração vai transmitir a todos as informações referentes à inscrição.

Essa comunicação será por diferentes meios, como WhatsApp, SMS, e-mail e imprensa. “Qual é o objetivo nosso? É que todo mundo saiba, que todos os moradores de Americana que se enquadram nessa condição possam fazer a inscrição”, comentou.

Revitalização de praça terá R$ 500 mil

A Prefeitura de Americana vai receber R$ 500 mil do governo estadual para a revitalização da praça localizada em frente aos prédios do Conjunto Habitacional Mário Covas, segundo o secretário municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Carlos Cezaretto.

De acordo com ele, a área, que está “totalmente desestruturada”, terá atrativos como brinquedos, academia ao ar livre e área pet.

“O município fez o projeto, e houve a aprovação para que fizéssemos uma praça lá”, disse o secretário nesta sexta-feira, durante participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580). A obra deverá custar entre R$ 625 mil e R$ 650 mil. Caberá à administração municipal complementar o valor após o recebimento do repasse estadual.

“Todas as nossas ações são voltadas realmente para as pessoas mais necessitadas do nosso município, que não têm estrutura. E lá no Mário Covas não tem praça para aquelas crianças, não tem lugar para brincar, não tem lugar para as famílias fazerem exercício”, declarou.