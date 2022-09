Prefeitura de Americana estima uma economia de R$ 6,5 mi através de conciliações

Americana busca acordos para pagamento de dívida de R$ 248 milhões com precatórios

A Prefeitura de Americana estima economizar R$ 6,5 milhões em conciliações com titulares de créditos de precatórios neste ano, de acordo com a secretária municipal de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno. A dívida total está estimada em R$ 248 milhões.

Na última quinta-feira, por meio de edital, o Executivo convocou os credores na esfera cível a apresentarem proposta de conciliação. Os interessados podem celebrar acordo se aceitarem desconto de 40% do crédito.

Segundo Simone, nos próximos dias, a prefeitura também vai convocar, pela primeira vez, os titulares de créditos trabalhistas, que correspondem a 60% do valor total devido com precatórios – os outros 40% estão na esfera cível.

A expectativa de economia de R$ 6,5 milhões leva em consideração tanto os cíveis quanto os trabalhistas. As dívidas em questão são provenientes de ações judiciais e precisam ser quitadas dentro de um prazo de oito anos a partir da geração do débito.

O valor total elegível para conciliação na esfera cível chega a R$ 109 milhões. Ao todo, 469 credores foram convocados pela administração municipal.

A maior dívida é uma de R$ 15,1 milhões, com um empresa que era responsável pelo cartão de refeição dos servidores municipais. O débito foi gerado entre 2013 e 2014.

No ano passado, quando abriu o primeiro acordo de precatórios no município, o Executivo economizou R$ 918 mil após negociar com credores que, somados, tinham R$ 2,3 milhões a receber. Nesses acordos, então, a prefeitura pagou pouco mais R$ 1,3 milhão.

“Vale ressaltar que esses valores são depositados mensalmente na conta do TJ-SP [Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo]. E teremos ao longo de 2022, já destinados aos acordos de precatórios junto ao TJ-SP, o montante de R$ 8 milhões, que pode ser utilizado para pagamento de acordo com deságio”, afirmou a secretária.

Ela apontou que essas conciliações devem se tornar uma prática na prefeitura. “É bom para todo mundo. É bom para quem está no final da fila [de pagamentos], que tem a possibilidade de adiantar o recebimento do precatório. E é bom para a prefeitura, porque ela equaliza esse valor que tem de mandar para o tribunal todos os anos”, declarou.