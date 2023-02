Prefeitura entrega reforma do prédio da Emei Bacuri, na Vila Rehder

No ano passado, durante a reforma na unidade, as crianças frequentaram as aulas na Emei Jacina

As obras começaram em agosto do ano passado e concluídas no início deste ano – Foto: Paula Nacasaki / LIBERAL

As obras começaram em Agosto do ano passado e concluídas no início deste ano

A prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Educação, entregou na manhã desta segunda-feira (27) a reforma do prédio da Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) Bacuri, na Vila Rehder. A creche atende 37 alunos, com idades entre 4 e 5 anos.

As obras começaram em agosto do ano passado e foram concluídas no início deste ano. As melhorias contemplaram novos toldos, cobertura com telhas sanduíche, um tanque de areia e o campo com gramado, pintura, instalação de luminárias e sinalização.

Os revestimentos dos banheiros também foram substituídos, houve troca de piso e revestimento dos bebedouros, além da aquisição de novos armários para a cozinha.

No ano passado, durante a reforma, as crianças frequentaram as aulas na Emei Jacina. Após a conclusão do serviço, retornaram no início deste ano para a Bacuri.

Quase R$ 400 mil em recursos públicos foram investidos na unidade. Deste montante, a Secretaria de Educação foi responsável pelo aporte de R$ 294,8 mil e a EMEI aplicou R$ 99,5 mil por meio do PDDEM (Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal).

Para o secretário de Educação, Vinicius Ghizini, a reforma dessa unidade escolar simboliza o novo momento que a educação vive no município, com melhorias em todas as unidades.

“Essa creche é um símbolo da nossa educação infantil, muitos já estudaram aqui e entregar essa reforma mostra que a educação vive uma nova página. Tenho orgulho do legado que estamos deixando”, afirmou Ghizini.

A diretora da Bacuri, Luciane Chiaranda, agradeceu as melhorias e afirmou que a reforma era aguardada desde 2015. “Esse é o momento de agradecer. Antes a escola estava escondida entre as árvores e agora, revitalizada, passa a ser vista com outros olhos”.

Acompanharam a solenidade também o prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), o presidente da câmara, Thiago Brochi (sem partido), e demais vereadores.

“O dinheiro do programa tem sido um facilitador, agiliza trabalhos e pequenas obras. O nosso trabalho continua”, destacou Chico

PDDEM: O Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal, do MEC (Ministério da Educação), prevê repasses em dinheiro às escolas para que elas invistam em melhorias de infraestrutura física e pedagógica.

Os recursos do programa são transferidos de acordo com o número de alunos, com base no censo escolar do ano anterior ao do repasse.