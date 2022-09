Prefeitura entrega recape reivindicado há 24 anos na Vila Amorim

No sistema virtual da câmara, há registro de indicações, desde 1998, com pedidos de recapeamento na Rua Coelho Neto

A Prefeitura de Americana finalizou nesta quarta-feira uma obra de recapeamento na Rua Coelho Neto, na Vila Amorim, intervenção que era reivindicada há pelo menos 24 anos. A melhoria foi acompanhada de uma mudança de trânsito e um motociclista se feriu em um acidente.

O serviço, iniciado na última segunda, foi executado no trecho entre as ruas Francisco Corat e Raimundo Correa. De acordo com a administração, a Rua Hermes Fontes será a próxima via beneficiada por recape.

No sistema virtual da câmara, há registro de indicações, desde 1998, com pedidos de recapeamento na Coelho Neto, que sofria com buracos.

O comerciante Robson Gambaroto, de 58 anos, que possui um estabelecimento nessa rua, disse já ter feito reclamações sobre o asfalto da via e comemorou a obra concluída nesta quarta.

Execução do serviço foi concluída nesta quarta-feira – Foto: Leon Botão / Prefeitura de Americana

“Graças a Deus, resolveu o problema dessa rua aqui. Então, a gente está bem contente”, apontou. Segundo ele, “muita gente” já solicitou esse serviço, mas, antes, sempre havia uma “desculpa”.

Irmão de Robson e morador da Coelho Neto, o aposentado Carlos Alberto Gambaroto, de 65 anos, chegou ao ponto de não acreditar mais que o recape seria feito.

Agora, com o serviço concluído, ele elogiou a qualidade do asfalto. “Melhorou muito. Achei que não ia ver esse asfalto recapeado. Mas, graças a Deus, nós vimos”, declarou.

A obra na Coelho Neto contou com recursos obtidos por meio de financiamento junto ao Desenvolve SP, instituição financeira vinculada ao governo estadual. Ao todo, a prefeitura obteve R$ 12,3 milhões para serviços de recapeamento em diferentes ruas e avenidas.

Além das ruas Coelho Neto e Hermes Fontes, a verba vai possibilitar intervenções nas avenidas Abdo Najar, América e São Jerônimo, assim como nas ruas Florindo Cibin, das Açucenas, José Veríssimo, Valentim Menegati, João Damiani, da Igualdade, Carlos Vassalo, José Sacoman, Lua, das Galáxias, Saturno, Riciotti Sacilotto, Japão, França, Benedito das Chagas, Alfredo Spínola de Mello, Pedro Pinese, China e Hortências.

“Estamos trabalhando com prioridade para atender às demandas do município, a pedido do prefeito Chico Sardelli (PV), para que possamos proporcionar mais segurança nas vias públicas para motoristas e pedestres e entregar uma obra de qualidade à população”, comentou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.