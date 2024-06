Prefeitura entrega nova maternidade do HM; hemocentro deve ser reformado

Investimento total foi de R$ 2,8 milhões e o espaço, que nunca havia sido reformado, passou a contar com 24 leitos

A Prefeitura de Americana entregou, em evento realizado nesta terça-feira (25), a nova maternidade do HM (Hospital Municipal) “Dr. Waldemar Tebaldi”, que foi reformada e contará com 24 leitos, sendo dois de PPP (Pré-parto, Parto e Pós-parto). Ainda na cerimônia, o secretário de Saúde do município, Danilo Carvalho Oliveira, contou que o hemocentro deverá ser reformado.

A remodelação da maternidade, que nunca havia passado por este tipo de obra, foi iniciada pela Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, OS (Organização Social) que administra o HM, em dezembro do ano passado. Para que a entidade fosse obrigada a assumir o serviço, o Executivo teve de fazer um aditamento ao contrato.

Secretário de Saúde mostra leito ao prefeito Chico Sardelli e outras autoridades do município – Foto: Rafael Siviero / Prefeitura de Americana

O trabalho foi viabilizado com duas emendas parlamentares, sendo uma do deputado estadual Alex de Madureira (PL), de R$ 1 milhão, e outra do deputado federal Carlos Zarattini (PT), de R$ 300 mil. Também foi utilizado R$ 1,5 milhão que “sobrou” dos repasses mensais da prefeitura para a Chavantes, totalizando R$ 2,8 milhões.

A maternidade contará com recepção e sala de espera remodeladas, jardim terapêutico, postos de enfermagem, sala dos médicos, sala de exames e curativos, dois consultórios obstétricos de urgência, sala de triagem neonatal e 24 leitos, sendo dois de PPP.

Espaço passou a contar com 24 leitos – Foto: Rafael Siviero / Prefeitura de Americana

“Foi uma das nossas propostas de campanha. Trabalhamos neste sentido: de transformar o HM em um complexo de saúde. E outra, aqui não tem aluguel, é prédio nosso, esforço nosso para investir”, comentou o prefeito de Americana, Chico Sardelli (PL).

Durante o evento para entrega da maternidade, Danilo disse que o hospital continuará recebendo manutenções pontuais, como a do refeitório, e confirmou que está sendo estudada a reforma do hemocentro.

Maternidade foi entregue na noite desta terça-feira – Foto: Rafael Siviero / Prefeitura de Americana

Porém, ainda segundo o secretário, não há uma definição junto à Vigilância Sanitária sobre se o atual prédio do banco de sangue é adequado ou se um novo anexo ao HM deverá ser feito.

“O hemocentro é uma de nossas prioridades, o prefeito quer que seja reformado. Ainda não temos uma definição se vai ficar onde está ou se a gente usa uma estratégia para colocar em outro lugar dentro do complexo de saúde”, disse.