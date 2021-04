Prefeitura entrega chaves para 256 famílias no Residencial Inaê

Futuros moradores acompanharam o evento em seus carros, no estacionamento, e celebraram com buzinaços

A Prefeitura de Americana fez uma solenidade, neste sábado (17), para entrega das chaves às 256 famílias que vão morar no Residencial Inaê, na região do Jardim da Balsa. O evento aconteceu no próprio condomínio.

Os futuros moradores ficaram o tempo todo em seus carros, no estacionamento, em razão da pandemia do coronavírus (Covid-19), e celebraram com buzinaços essa nova etapa de suas vidas.

Chico discursou para os proprietários na solenidade deste sábado – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Eles vão se mudar para o local a partir de segunda-feira, de forma gradual. As mudanças devem ser concluídas em uma semana, segundo Carlos Ramires, diretor da Itajaí, construtura responsável pelas obras.

A cerimônia contou com discursos do prefeito Chico Sardelli (PV), do vice Odir Demarchi (PL) e do secretário municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz da Rodaben, entre outras autoridades.

“O sonho de toda família, de todo pai de família, mãe, é um dia poder ter seu lar, ter seu teto”, disse o chefe do Executivo.

O empreendimento totaliza 256 apartamentos, distribuídos em 16 blocos. As unidades foram construídas por meio do Programa Municipal Pró-Moradia Social, uma parceria público-privada financiada pelo Programa Casa Verde e Amarela.

“Americana dá mais um passo para atender a demanda habitacional e as famílias inscritas no cadastro habitacional da prefeitura”, afirmou Luiz da Rodaben.