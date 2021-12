Prefeitura entrega 800 chromebooks a alunos e professores da rede municipal

A Secretaria de Educação de Americana entregou, nesta quarta-feira (8), 800 chromebooks para serem utilizados por alunos e professores da rede municipal de ensino. A cerimônia aconteceu na Emef (Escola Municipal de Educação Fundamental) Florestan Fernandes, no bairro Morada do Sol.

Chromebooks são equipamentos semelhantes aos notebooks, porém, mais simples, leves e baratos que os convencionais. Executam o Chrome OS, que é o sistema operacional do Google e tem todos os dados armazenados em nuvem. Os equipamentos são rastreáveis e a secretaria de Educação terá controle de sua localização.

Equipamento comprado será distribuído para as 54 escolas municipais – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Os chromebooks serão distribuídos nas 54 unidades escolares municipais, sendo 240 destinados ao ensino infantil e o restante, ao ensino fundamental. Segundo o secretário de Educação, Vinicius Ghizini, até o final do ano serão entregues mais 200. Cada equipamento foi adquirido por R$ 2.198 mil, totalizando um investimento de R$ 2,1 milhões.

“Não podemos ter uma rede municipal no século 21 com equipamentos do século 20. Estamos antenados com o que há de mais moderno no momento. Agora, não são mais os alunos que têm que ir até o laboratório de informática. É o laboratório de informática que vai até sala de aula”, afirmou Ghizini.

Com esses equipamentos, professores e alunos poderão trabalhar com aplicativos de texto, planilhas, apresentações, ter acesso à mapas e material didático, entre outros.

A entrega dos aparelhos foi comemorada pela diretora da Emef Florestan Fernandes, Maria Aparecida Pedroso. “Vai ser muito importante porque para as crianças até então era lápis, caneta e pesquisas nos livros da biblioteca. E, agora, com essa material, vão alçar novos voos. Acho que vai despertar na criança um gosto maior, uma curiosidade maior de aprender, de pesquisar”, declarou. Com quase 900 alunos, a escola foi contemplada com 70 chromebooks.