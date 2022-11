Prefeitura encerrará transporte social para quem tem convênio

O transporte social da Prefeitura de Americana vai parar de atender pacientes que possuem convênio médico. Segundo a administração, essas pessoas deverão solicitar o serviço às respectivas operadoras de planos de saúde. O assunto gerou debate na sessão da câmara, nesta quinta-feira.

O Executivo informou ter decidido pela interrupção com base na resolução 13, de 2017, do Ministério da Saúde, que preconiza a prioridade do transporte aos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde).

A prefeitura comunicou a decisão aos pacientes neste mês, com a promessa de que manteria o atendimento para esse público pelo prazo de 30 dias.

A administração apontou, em nota enviada o LIBERAL, que a demanda do transporte social tem aumentado “muito” e que a Secretaria Municipal de Saúde deve priorizar os pacientes da rede pública.

O assunto gerou debate na sessão da Câmara de Americana nesta quinta; prefeitura já comunicou decisão – Foto: Câmara de Americana / Divulgação

“Somente no mês de outubro a Secretaria de Saúde realizou o transporte de 1.227 pacientes e 693 acompanhantes. Portanto, a situação ora descrita tem por finalidade atender de forma regulamentada e com a devida prioridade os usuários do SUS”, escreveu.

Na sessão da câmara, o caso repercutiu por conta de um requerimento da vereadora Nathália Camargo (Avante), em que ela questiona a prefeitura sobre o serviço de transporte social.

“Nesta semana, fomos procurados por alguns munícipes preocupados com a notícia de que haveria uma possível suspensão no transporte para determinados pacientes. Acontece que, na maioria das vezes, os tratamentos são para doenças graves e não podem ser interrompidos, porque a vida do paciente depende da continuidade desse procedimento”, declarou a parlamentar ao LIBERAL.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Outros parlamentares também afirmaram ter recebido reclamações. Líder de governo, o vereador Thiago Brochi (PSDB) disse que vai tentar tirar dúvidas com o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, nesta sexta.

A ideia, de acordo com ele, é envolver os outros parlamentares também na conversa. “Assim que eu conseguir oficializar a reunião, vou passar para os vereadores”, comentou.