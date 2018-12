Prefeitura encerra mutirão de limpeza no Jaguari e Nova Carioba

Foto: Divulgação

A equipe da Unidade de Limpeza Pública, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), finalizou na sexta-feira (14), o mutirão de limpeza nos bairros Jaguari e Nova Carioba que está sendo realizado desde a primeira semana de dezembro. Nesses 15 dias de ação, foram recolhidas 58 toneladas das duas regiões.

A partir de terça-feira (18), a equipe irá atender aos pedidos realizados pelos munícipes no SAC da Administração Municipal. A Unidade de Limpeza Pública irá atender 60 pedidos registrados no canal e todos os materiais recolhidos serão levados ao aterro sanitário. “Solicitamos a colaboração dos munícipes quanto a conscientização no descarte de resíduos em locais apropriados. Hoje temos cinco ecopontos para atender essas demandas”, disse o secretário da Sosu, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Os serviços de limpeza, coleta seletiva, coleta de lixo, poda e capinação são realizados diariamente na cidade. O trabalho de mutirão de limpeza e de conscientização da população para manter as áreas livres de sujeira é intensificado em todo o município, que conta também com o suporte seis ecopontos. O descarte irregular é combatido ainda com o monitoramento de câmeras e a fiscalização do Grupo de Proteção Ambiental (GPA).

Atualmente, a cidade conta com ecopontos nas regiões do Jardim dos Lírios (Rua Siriemas, próximo à Garagem Municipal), Jardim Bertoni (Avenida Roma, esquina com rua Madri), Jardim da Paz (Rua Estevão Carlos Vicentini, 175, no Residencial Dona Rosa), Antonio Zanaga (Rua Rayon Viscose, 209) e Praia Azul (Rua dos Pinhais, 61, esquina com a Rua Pantanal). Os locais funcionam de segunda a sexta, das 7 às 18 horas. Sábado, das 8 às 17 horas, e domingo, das 8 às 12 horas.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Americana.