Prefeitura encerra atendimento 2 horas antes dos jogos do Brasil em Americana

Decreto foi publicado pela prefeitura nesta sexta-feira – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Nos dias de jogo do Brasil na Copa do Mundo, as repartições públicas municipais de Americana vão encerrar o atendimento ao público duas horas antes do início da partida, conforme decreto publicado pela prefeitura nesta sexta-feira.

A regra muda apenas se a Seleção Brasileira jogar ao meio-dia, o que só pode acontecer nas fases seguintes. Nesse caso, o atendimento termina às 10h30. Por outro lado, o expediente segue normal nos setores de serviços públicos essenciais ou ininterruptos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em Santa Bárbara d’Oeste, segundo a administração municipal, o expediente só será encerrado uma hora antes do início dos jogos do Brasil. Serão mantidos apenas os serviços considerados essenciais à população, como Guarda Civil Municipal, Prontos-Socorros, velório, cemitérios e o DAE (Departamento de Água e Esgoto).