Prefeitura e União Operária assinam termo por área

O prefeito de Americana, Omar Najar (MDB), assinou na semana passada um termo de compromisso que deve pôr fim a uma disputa judicial com a União Operária e garantir ao município área pública que fica ao lado da Etec Polivalente, na Avenida Nossa Senhora de Fátima.

O espaço é um dos três cotados para receber uma nova sede da Câmara de Americana. Atualmente, a câmara paga R$ 57 mil de aluguel por mês, e a prioridade do presidente do Legislativo, Luiz da Rodaben (PP), é construir um prédio próprio para eliminar esse gasto. Foto: Prefeitura de Americana/Divulgação

A área foi cedida ao município na década passada para a construção de um novo centro administrativo e era alvo de reivindicação judicial, uma vez que não houve andamento por parte das gestões anteriores. Após acordo, a prefeitura pôde manter área de 23 mil metros quadrados, metade do espaço, e cedeu a outra metade à União Operária. O acordo ainda encerrou a cobrança de R$ 1,8 milhão repassados ao município na ocasião.

Com o termo de compromisso firmado, a prefeitura encaminhará à Câmara de Americana um termo de celebração do acordo que, se aprovado, será homologado em juízo. “Esse é um assunto de interesse do município, pois põe fim a uma disputa judicial e ainda garante ao município um espaço para que possamos construir uma nova sede para a Câmara. Tenho de agradecer aos representantes da União Operária, pois graças à compreensão e disposição em encontrarmos bons termos, pudemos chegar a um acordo”, disse o prefeito.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana