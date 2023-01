Prefeitura e Santa Casa de Chavantes iniciam transição na Saúde

OS venceu licitação e vai assumir a gestão do Hospital Municipal, da Unacon e da UPA Cillos

A Secretaria de Saúde de Americana iniciou nesta segunda-feira (16) os trabalhos de transição para que a OS Santa Casa de Misericórdia de Chavantes assuma a gestão compartilhada do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, da Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) e da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Cillos.

Santa Casa de Chavantes vai assumir gestão do HM de Americana e transição começou nesta segunda-feira – Foto: Rodrigo Francischangelis / Prefeitura de Americana

Uma equipe técnica da organização social visitou as dependências do Hospital Municipal, acompanhada de profissionais da prefeitura, escolhidos para acompanhar a transição. Durante a visita, fizeram um reconhecimento da estrutura física do HM e, a partir de agora, definirão o modelo que melhor atenda à demanda.

“A partir desse encontro entre as equipes técnicas da OS e da Secretaria de Saúde, começamos a debater os principais pontos levantados para montar um cronograma de trabalho”, disse a diretora superintendente do HM, Lilian Godoi.

Além do HM, a reforma da UPA Cillos será uma das prioridades no início da gestão. A unidade passará por obras na infraestrutura do prédio e receberá novo mobiliário para ser reaberta nos próximos meses.