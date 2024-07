Prefeitura e PM vão integrar ‘muralhas digitais’ contra o crime em Americana

A Gama (Guarda Municipal de Americana), autarquia da Prefeitura de Americana, e a PM (Polícia Militar) vão integrar as suas “muralhas digitais” para agilizar a identificação de veículos furtados ou roubados e de procurados, bem como para facilitar o acesso da polícia a alertas que podem ajudar em abordagens.

O convênio foi assinado nesta quinta-feira (11) pelo prefeito Chico Sardelli (PL) em reunião – Foto: Reprodução/Redes Sociais

O convênio foi assinado nesta quinta-feira (11) pelo prefeito Chico Sardelli (PL) em reunião que contou com as presenças do comandante da Gama, Marco Aurélio da Silva, e do comandante do 19º Batalhão da PM, major Moisés Zecheto.

Atualmente, a PM conta com o seu próprio sistema de monitoramento, a chamada “Muralha Paulista”, que reúne câmeras espalhadas pelo Estado integradas ao sistema Córtex, software de inteligência que utiliza várias bases de dados com análise de informações a partir do CPF (Cadastro de Pessoas Físicas).

Já a Gama tem a “Muralha Digital”, que ainda neste mês contará com mais de 200 câmeras nas entradas e saídas de Americana, capazes de fazer leitura facial e de placas de veículos. Também, a autarquia terá um Centro de Segurança e Inteligência para operar o serviço.

Com o convênio, o sistema da guarda passará a fornecer informações para o sistema da PM. Segundo a subcomandante do 19º Batalhão, major Carolina Pádua Rosa, a polícia não terá acesso a todas as imagens da Muralha Digital, mas receberá alertas imediatos quando, por exemplo, uma câmera de determinado endereço flagrar a passagem de um veículo com suspeita de furto ou roubo.

O alerta é automaticamente recebido pela polícia, que poderá acionar via rádio as viaturas para fazer as abordagens.

Tecnologia

“A gente não vai precisar pegar uma lista de carros e veículos furtados, ficar olhando as placas dessa lista e ver se esses carros passam por nós. As próprias câmeras farão essa leitura”, exemplificou Carolina.

“É o que a gente tem como previsão de futuro. É muito mais efetivo, porque é um policiamento digital, por meio de tecnologia, que usa menos recursos financeiros e humanos”, completou.

Zecheto considerou a assinatura do convênio uma vitória, já que era esperado há tempos. “Permitirá a transferência de dados, imagens e alertas vindos do sistema Muralha Paulista. Agradeço a insistência da major Carolina junto à Prefeitura nesta conquista”, disse.

O documento que oficializa o acordo será enviado para a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo. A expectativa é de que a integração das muralhas seja efetivada ainda neste mês.