Prefeitura e FAM vão compartilhar Parque Ecológico e Hospital Veterinário

Hospital da FAM será disponibilizado para atendimentos - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

A Prefeitura de Americana e a FAM (Faculdade de Americana) vão firmar um convênio para uso mútuo das estruturas do Parque Ecológico e do Hospital Veterinário da faculdade. O acordo só depende do aval dos vereadores.

O Executivo enviou à câmara, na última quinta-feira, um projeto de lei que autoriza essa parceria. O convênio estabelece que a FAM vai oferecer tratamento clínico e cirúrgico aos animais cuidados pela prefeitura, sempre que solicitado, dentro do Hospital Veterinário.

Em contrapartida, os alunos de graduação e pós-graduação e os professores do curso de medicina veterinária da faculdade poderão fazer visitas, atividades, estágios e aulas práticas no Parque Ecológico.

Para o diretor do hospital, Jorge Salomão Junior, essa união de forças vai beneficiar as duas instituições. “A gente consegue dar um aporte para todos os departamentos da prefeitura que trabalham diretamente com saúde animal. Em contrapartida, o nosso aluno também participa de todo esse processo”, disse.

Segundo ele, já houve ações pontuais de parceria entre a prefeitura e a FAM com relação a tratamento de animais. Mas, pela primeira vez, haverá um acordo formal entre as partes.

“Aconteceu de a gente socorrer em algumas circunstâncias, de o pessoal pedir ajuda, seja no CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), seja no Parque Ecológico, mas nada de concreto propriamente dito. De vez em quando, eles vinham com cachorro do CCZ aqui também, para passar por atendimento, para os alunos trabalharem”, afirmou.

Na justificativa do projeto, o governo Chico Sardelli (PV) aponta que o Parque Ecológico não possui uma estrutura como a do hospital veterinário da FAM.

“Para casos mais complexos, ou mais raros, haverá a possibilidade de uma junta médica para discussão de casos, uma vez que o zoológico trabalha com diversas espécies”, diz.