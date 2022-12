Prefeitura e Estapar negociam possível diminuição das vagas para a Área Azul

Estacionamento rotativo é alvo de reclamações - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

A Prefeitura de Americana e a Estapar, empresa responsável pela Área Azul do município, negociam uma possível redução no número de vagas do estacionamento rotativo.

Trata-se de uma reivindicação do Executivo, conforme o prefeito Chico Sardelli (PV) informou ao LIBERAL nesta quinta-feira. Ele considera “muito grande” o raio de ação da concessionária, que opera em diferentes bairros da cidade.

“Deveria diminuir um pouco esse raio de ação, embora a gente tenha de conversar muito bem sobre isso, porque está dentro da concessão. Mas, caminhando para um acordo, de repente isso possa acontecer”, disse.

Procurada pela reportagem, a Estapar comunicou que “está em plena tratativa com a prefeitura para juntas chegarem à melhor solução para a cidade”.

Segundo o prefeito, as negociações com a empresa são realizadas por meio de uma equipe liderada pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros. O grupo também tem feito outras propostas. Chico acredita que possa haver novidades no serviço já em janeiro.

Quando começou a operar o sistema, em janeiro de 2019, a Estapar distribuiu pelo município 2.020 vagas de estacionamento rotativo.

Porém, houve uma diminuição em janeiro de 2021, primeiro mês do governo Chico, quando a prefeitura publicou um decreto que extinguiu a cobrança em trechos do entorno dos hospitais São Lucas e São Francisco.

“A Estapar esclarece que segue todas obrigações contratuais. Portanto, opera somente nas áreas definidas pela prefeitura da cidade – determinadas em edital, lançado a público”, apontou a empresa, em nota.

Além da questão relacionada à área de abrangência, o chefe do Executivo também quer que a concessionária melhore o atendimento à população. Nesse sentido, o prefeito reclama, principalmente, que os parquímetros funcionam mal. Ele já havia tratado do assunto na última segunda, durante participação no programa Gold Morning, da Rádio Gold 94.7 FM. Na ocasião, afirmou estar “de saco cheio” da Estapar.

“O que eu disse para os nossos assessores diretos, secretários, é que tem de funcionar. Tem de funcionar. A empresa não pode querer só ver lucro, lucro, lucro. Tem de ver também as condições da cidade, a história da cidade”, declarou.

CÂMARA. Nesta quinta, inclusive, os vereadores Fernando da Farmácia (PTB), Leco Soares (Podemos), Lucas Leoncine (PSDB), Silvio Dourado (PL), Thiago Brochi (sem partido) e Vagner Malheiros (PSDB) protocolaram na câmara um requerimento no qual apontam que têm recebido reclamações sobre os aparelhos.

No documento, eles perguntam à administração municipal se o contrato de concessão pode ser rompido em caso de falta de manutenção dos totens, entre outros questionamentos.

“Usuários da Área Azul continuam reclamando que estão tendo muitas dificuldades em efetuar o pagamento do estacionamento rotativo”, dizem.

O contrato de concessão do estacionamento rotativo, firmado em outubro de 2018, custou R$ 13,8 milhões para a Estapar e tem dez anos de validade. “Nós temos de ter um convívio salutar, porque ela é detentora legítima do contrato com a prefeitura”, comentou Chico.