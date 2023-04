Prefeitura é condenada a pagar R$ 785,7 mil por contrato de 2014

Procurado, Diego não se manifestou sobre o assunto - Foto: Arquivo - Liberal

A 2ª Vara Cível de Americana condenou a prefeitura a pagar R$ 785,7 mil por conta do não pagamento integral, em 2014, do valor previsto num contrato de fornecimento de materiais didáticos. A decisão é do último sábado. Cabe recurso.

O valor deverá ser acrescido de juros e correção monetária, mas as discussões sobre os índices ainda serão melhor esclarecidas na fase de cumprimento de sentença. A estimativa, em 2018, era de pelo menos R$ 1,3 milhão.

Os produtos foram fornecidos pela Mathema Assessoria e Acompanhamento Escolar, que vendeu 8,6 mil livros ao governo Diego De Nadai em 2014, pela quantia total de R$ 1.285.700. No entanto,a administração municipal desembolsou apenas R$ 500 mil, sem apresentar justificativas para o não pagamento do valor integral.

Na ação, a Mathema conta que, além de ter entregue todo o material ao Executivo, repôs 80 livros que tinham sido molhados pela chuva.

“Não pode a administração pública deixar de honrar com o pagamento de contraprestação decorrente de contrato regularmente executado pelo particular. Do contrário, estar-se-ia permitindo o incremento do patrimônio do município, à custa do patrimônio da autora [a empresa], que cumpriu devidamente com aquilo que se propôs a executar”, argumenta a empresa, que moveu a ação em 2018.

Na sentença, o juiz Marcos Cosme Porto aponta que se tratava de um “esquema” da prefeitura, que vivia um “caos administrativo” naquela época. Em outra decisão, ele também diz que a cidade foi “saqueada”.

“A bem da verdade, se está diante de mais um conflito produzido por uma gestão administrativa desastrosa, que culminou com a cassação de um prefeito municipal e do vice-prefeito, tendo assumido o Executivo o presidente da Câmara Municipal”, escreveu.

Em nota, a prefeitura comunicou que “ainda não foi notificada formalmente” e que, “assim que o for, se manifestará nos autos”. Também procurado pelo LIBERAL, Diego não se manifestou sobre o assunto.