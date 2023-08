Prefeitura e Acia se unem para fomentar o comércio de Americana

Parte das ações foca, principalmente, no Centro, tradicional ponto de compras do município

A prefeitura, em parceria com a Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), tem empregado esforços para fortalecer o comércio local. No rescaldo da pandemia da Covid-19, a cidade tem visto uma série de iniciativas visando revitalizar a economia e apoiar os empresários, por meio de ações concretas e planos a curto e médio prazos.

Calçadão é o mais tradicional ponto do comércio americanense – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Secretário de Desenvolvimento Econômico do município, Rafael de Barros diz que a atenção e o suporte ao comércio local, além de outras áreas da economia, têm sido prioridades da atual administração.

Além disso, ele destaca como exemplo o evento de Natal, no final do ano passado, e o corredor de sombrinhas no Calçadão, ambos realizados junto com a Acia.

O Natal de 2022 foi marcado por uma transformação luminosa na cidade. Na ocasião, a prefeitura instalou árvores de LED e enfeites pelas principais avenidas, além de ter criado uma programação com eventos na Praça Comendador Müller, aberto a Casa do Papai Noel, montado presépios, organizado cantatas, corais e orquestras, como parte da iniciativa intitulada “Encantos e Luzes de Natal”.

Uma competição de decoração natalina também foi realizada em parceria com a Acia, premiando as fachadas mais criativas e festivas de residências e estabelecimentos comerciais.

Os avanços em melhorias relacionadas aos serviços da Área Azul também são lembrados pelo secretário. Entre as mudanças estão o fim da fiscalização por câmeras em carros, redução de 40% no número total de vagas com cobrança, novas opções para aquisição de tickets e a estabilização da tarifa por mais dois anos, entre outras.

Sombrinhas se tornaram atração no Calçadão da região central – Foto: Claudeci Junior / Liberal

“Além disso, um terminal da EMTU [Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo) subutilizado foi transformado em um amplo bolsão de estacionamento, beneficiando tanto os motoristas quanto o comércio local”, comentou, sobre a área ao lado do Mercadão Municipal.

Porém, outros projetos também estão em andamento, visando a revitalização da região central e atração de mais clientes. O “Ruas Vivas”, que inclui a cobertura da Rua Vieira Bueno, promete criar um espaço convidativo para pedestres e comerciantes, por exemplo.

Além disso, a reforma do Mercado Municipal está em curso, buscando não apenas preservar um patrimônio histórico, mas também modernizar o espaço e atrair um fluxo ainda maior de visitantes.

Apoio ao comerciante

