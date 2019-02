Prefeitura diz que todos estão sujeitos a multas na Área Azul

A Prefeitura de Americana informou ontem que, desde o dia 1º de fevereiro, todo mundo está sujeito a multa ao não pagar para estacionar na nova Área Azul. Em 10 de janeiro, quando o sistema foi anunciado, falava-se em multar nos primeiros dias apenas quem abusasse, como estacionar várias vezes sem pagar e ignorar os avisos, e que as multas começariam efetivamente em março.

Porém, ninguém falou em limites claros para definir o que era o tal abuso. Segundo Eraldo Camargo, autoridade de trânsito, seria usado o bom senso para aplicar as penalidades aos infratores.

Ontem, prefeitura e Estapar se reuniram para avaliar o sistema. Não foi informado se já houve multas.

Foto: Editoria de arte / O Liberal

A Estapar informou, por meio da assessoria de imprensa, que avalia de maneira positiva o início da operação da nova Área Azul em Americana porque há disponibilidade e rotatividade de vagas. Alguns motoristas ainda acham complicado usar os terminais de auto-atendimento. A empresa diz que tem acompanhado as principais dúvidas e que, a partir disso, pode definir novas medidas para esclarecimentos.

Já a prefeitura informou que precisa de mais tempo para avaliar o funcionamento do sistema.

O pagamento pelo uso da Área Azul poderá ser realizado de três maneiras: pelo aplicativo Vaga Inteligente da Estapar, disponível gratuitamente para download nas plataformas IOS e Android; nos terminais de autoatendimento com moedas ou cartão de crédito e débito; ou por meio de cartão recarregável, que pode ser adquirido com os agentes da concessionaria ou na Central de Atendimento ao Usuário (Rua Rui Barbosa, 509 – Centro).

Os valores cobrados variam conforme o tipo de veículo. Para motos, a tarifa é de R$1/hora; já para carros, o valor é de R$2,50/hora.

A Área Azul agora conta com 2.020 vagas, mais que o triplo do número anterior (600). A ampliação fez com que vias que antes não tinham a cobrança passassem a ter.

Confira os locais da Área Azul digital:

– Rua Gonçalves Dias, trecho entre a Rua Presidente Vargas e Avenida Campos Sales;

– Avenida Campos Sales, trecho entre a Rua Gonçalves Dias e Rua Washington Luiz;

– Rua Domingos Nardini, trecho entre a Rua Gabriel Idálio de Camargo e Avenida Brasil;

– Rua Marechal Cândido Rondon, trecho entre a Rua Fortunato Faraone e Rua Primo Picoli;

– Rua Julio Prestes, trecho entre a Rua Fortunato Faraone e Rua Washington Luiz;

– Rua Luiz Delbem, trecho entre a Avenida de Cillo e Avenida Brasil;

– Rua Hermann Muller, trecho entre a Avenida Brasil e Avenida Campos Sales;

– Rua Fortunato Basseto, trecho entre a Rua Gonçalves Dias e Avenida Brasil;

– Rua Vital Brasil, trecho entre a Rua Gonçalves Dias e Rua Rui Barbosa;

– Rua Padre Epifanio Estevam, trecho entre a Rua Marechal Floriano Peixoto e Rua Rui Barbosa;

– Avenida Brasil, trecho entre a Rua Gonçalves Dias e Rua Presidente Vargas;

– Rua Fortunato Faraone, trecho entre a Rua Gonçalves Dias e Rua Primo Picoli;

– Rua José Ferreira Aranha, trecho entre a Rua Gonçalves Dias e Rua Primo Picoli;

– Rua Presidente Vargas, trecho entre a Rua Gonçalves Dias e Rua Rio Branco;

– Rua Gabriel Idálio de Camargo, trecho entre a Rua Domingos Nardini e Rua Padre Epifanio Estevam;

– Rua Princesa Isabel, trecho entre a Rua Padre Epifanio Estevam e Rua Primo Picoli;

– Rua dos Professores, trecho entre a Rua Padre Epifanio Estevam e Rua Fernando de Camargo;

– Rua Ari Meirelles, trecho entre a Rua Padre Anchieta e Rua Itororó;

– Rua Padre Anchieta, trecho entre a Rua Quintino Bocaiuva e Rua Duque de Caxias;

– Rua Duque de Caxias, trecho entre a Rua Padre Anchieta e Rua Itororó;

– Rua Itororó, trecho entre a Rua Duque de Caxias e Rua Ari Meirelles;

– Rua Marechal Deodoro, trecho entre a Rua Fernando de Camargo e Avenida Dr. Antonio Lobo;

– Rua Dom Pedro II, trecho entre a Rua Benjamin Constant e Rua Rio Branco;

– Avenida Dr. Antonio Lobo, trecho entre a Rua Marechal Deodoro e Rua Washington Luiz;

– Rua Álvaro Ribeiro, trecho entre a Rua Ipiranga e Rua Jorge Jones;

– Rua Ipiranga, trecho entre a Rua Washington Luiz e Avenida Rafael Vitta;

– Rua Capitão Correa Pacheco, trecho entre a Rua Doze de Novembro e Avenida Nove de Julho;

– Rua Fernando de Camargo, trecho entre a Rua Padre Anchieta e Rua Washington Luiz;

– Rua Primo Picoli, trecho entre a Rua Princesa Isabel e Rua Gonçalves Dias;

– Praça do Trabalhador, estacionamento interno;

– Rua Sete de Setembro, trecho entre a Rua Gonçalves Dias e Avenida Nove de Julho;

– Rua Dr. Cândido Cruz, trecho entre a Rua Primo Picoli e Avenida Nove de Julho;

– Rua Rui Barbosa, trecho entre a Rua Sete de Setembro e Rua Hermann Muller;

– Rua Vieira Bueno, trecho entre a Rua Trinta de Julho e Rua Primo Picoli;

– Rua Joaquim Luiz de Mattos, trecho entre a Rua Rui Barbosa e Rua Washington Luiz;

– Rua Washington Luiz, trecho entre a Av. Dr. Antonio Lobo e Rua Capitão Sebastião Antas;

– Rua Trinta de Julho, trecho entre a Rua Ipiranga e Rua Dr. Vieira Bueno;

– Rua Doze de Novembro, trecho entre a Rua Ipiranga e Avenida Dr. Antonio Lobo;

– Rua Major Rehder, trecho entre a Rua Ipiranga e Rua Sete de Setembro;

– Travessa Charles Hall, trecho entre a Rua Doze de Novembro e Rua Heitor Penteado;

– Rua Jorge Jones, trecho entre a Rua Doze de Novembro e Avenida Nove de Julho;

– Rua Heitor Penteado, trecho entre a Rua Jorge Jones e Rua Sete de Setembro;

– Rua Carioba, trecho entre a Rua Jorge Jones e Rua Professor Roquete Pinto;

– Estacionamento nas laterais do Mercado Municipal;

– Estacionamento sob o Viaduto Ministro Ralph Biasi;

– Estacionamento no interior da Praça Francisco Matarazzo;

– Rua Comendador Muller, trecho entre a Rua Ipiranga e Rua Jorge Jones;

– Rua Francisco Rubbo, trecho entre a Rua Jorge Jones e Rua Sete de Setembro.