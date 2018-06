Prefeitura diz que rotatória de moradores não atende normas

A Prefeitura de Americana explicou nesta segunda-feira (25), por meio de nota, que a pintura de uma rotatória feita pelos moradores do São Domingos não atende as normas do Contran (Conselho Nacional de Trânsito). No domingo, os moradores pintaram uma rotatória no cruzamento das ruas Hungria e Irlanda na tentativa de evitar mais acidentes de trânsito no local.

A administração ressaltou que qualquer sinalização de trânsito implantada nas vias públicas sem autorização do órgão competente é passível de multa. Sobre o argumento dos moradores de que o cruzamento é perigoso, a Prefeitura informou que a Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário) vai analisar a situação para levantar quais providências e medidas poderão ser tomadas para melhorar o trânsito no local e atender à reivindicação das famílias. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

A rua Irlanda tem apenas dois quarteirões e fica entre duas importantes avenidas: Europa e Carmine Feola. Por isso, apensar de pequena, concentra alto tráfego de veículos. A via é preferencial, mas segundo os moradores, isso não fica claro para os motoristas que passam por ali e os acidentes acabam acontecendo. O sinal de ‘pare’ no solo da rua Hungria, contam, é insuficiente para forçar os veículos a pararem. A esperança é que rotatória improvisada chame a atenção dos condutores e eles pelo menos reduzam a velocidade ao cruzarem a esquina.

“Tem que ter sinalização nos quatro lados do cruzamento”, defende Gelson Antonio Santos, residente há mais de dez anos na rua Irlanda. Segundo ele, é difícil a semana em que não ocorre pelo menos uma batida de carros no local. “Infelizmente, isso faz parte da nossa rotina e antes que aconteça um acidente mais grave, é necessário resolver de uma vez por toda essa situação”.

HISTÓRICO

Há dois anos, o emplacador de veículos Marcs Darlone Vieira ia para o trabalho, quando no cruzamento das ruas Hungria e Irlanda, no São Domingos, em Americana, um veículo avançou o ‘pare’ e atingiu em cheio a moto que pilotava. O acidente lhe rendeu duas cirurgias na perna esquerda e seis meses de afastamento do trabalho. “O pior é que depois do meu acidente, vários outros aconteceram no mesmo local. Já passou da hora de fazerem alguma coisa para resolver o problema”.

Com esse mesmo pensamento, vizinhos próximos da esquina tomaram a iniciativa e agiram por conta própria. Cansados de esperar por alguma medida da administração pública, eles se uniram e usaram a tarde do último domingo para pintar uma rotatória no local. O objetivo foi chamar a atenção para o problema e ao mesmo tempo tentar barrar novas ocorrências.

Outra testemunha do que sempre acontece por ali é o engenheiro civil Israel Vicente Marin. Além do risco para os moradores, ele chama atenção também para a segurança dos vizinhos. “Tenho dois filhos pequenos e não deixo eles circularem pela rua. A gente já viu acontecer tanto acidente ali, que uma hora ou outra pode atingir até os pedestres”. Ele ajudou a pintar a rotatória no domingo, mas reconhece que a medida não vai surtir efeito por muito tempo. “A rotatória está ajudando a chamar a atenção para o perigo desse cruzamento, mas não resolve. O que queremos mesmo, é que a Prefeitura faça algo em definitivo para acabar com as batidas”, informa.