Prefeitura divulga lista inicial de classificados em processo seletivo para professor

A Prefeitura de Americana divulgou nesta quarta-feira (13), no Diário Oficial do município, a lista inicial de classificados no processo seletivo para contratação de professores substitutos – confira neste link.

Prova escrita foi realizada no último domingo – Foto: Beatriz Costa / Prefeitura de Americana

A relação, conforme estava prevista no edital, leva em consideração tanto a nota da prova escrita, realizada no último domingo, quanto as pontuações obtidas por meio da qualificação de cada inscrito.

Os candidatos podem recorrer dos resultados entre os dias 18 e 19 deste mês, das 9 às 16 horas, na sede da Secretaria Municipal de Educação – Rua dos Professores, 40, Centro.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O recurso deverá ser protocolado com o preenchimento de um formulário específico, que está disponível no anexo 3 do edital, além de cópia da documentação que comprove o erro. A classificação final sai no dia 20.

Os aprovados vão atuar de forma temporária e substituir os professores efetivos em caso de vacâncias, licenças, afastamentos e ausências. Há um total de 117 vagas. Ao todo, 835 pessoas realizaram a prova.