Prefeitura divulga lista com 540 pedidos de isenção aprovados para concurso

O concurso público da Prefeitura de Americana teve 1.944 pedidos de isenção de pagamento de inscrição, dos quais 540 foram aprovados, conforme lista divulgada pela administração nesta segunda-feira.

As 1.404 pessoas que tiveram a solicitação rejeitada podem recorrer da decisão até esta quarta, no portal do Avança SP, instituto responsável pelas provas, por meio da “Área do Candidato”.

A relação de pedidos aprovados e rejeitados está disponível no site, no qual os interessados também podem conferir a justificativa no caso de indeferimento. O resultado dos recursos sai no próximo dia 24.

Para ter o benefício, o candidato precisa ser prestador de serviços no período eleitoral, convocado e nomeado pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo); ter doado sangue pelo menos três vezes nos últimos 12 meses; ou estar inscrito no Cadastro Único para programas sociais do governo federal.

As provas estão marcadas para os dias 22 e 29 de janeiro de 2023. Há 298 vagas em disputa, para 92 cargos, com salários que variam de R$ 1,6 mil a R$ 13,4 mil. As inscrições terminam em 9 de novembro.