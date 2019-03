Prefeitura desiste de coleta de sangue aos sábados

A Prefeitura de Americana desistiu da abertura do banco de sangue do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi aos sábados. De acordo com o governo municipal, a coleta já aconteceu neste dia da semana no passado, mas a procura era baixa, e a ideia tornou-se inviável em virtude dos altos custos operacionais.

Em agosto passado, a prefeitura informou ao LIBERAL que exigiria, na nova licitação para a realização do serviço, que o banco de sangue abrisse um ou dois sábados por mês. Isso era uma solicitação de pessoas que afirmaram que não tinham tempo durante a semana. O banco de sangue funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 11h30.

Semana passada, porém, a prefeitura informou à reportagem que negociou a coleta aos sábados, mas em razão da procura aquém do esperado constatada em anos anteriores e dos altos custos, verificou-se que era inviável para a empresa terceirizada e para o HM.

O contrato do Banco de Sangue foi renovado em meados de dezembro do ano passado.