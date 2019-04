Prefeitura decreta ponto facultativo nesta quinta-feira

A Prefeitura de Americana decretou ponto facultativo nesta quinta-feira, véspera do feriado da Sexta-Feira Santa. Assim, os serviços públicos encerram o expediente na quarta-feira e retornam apenas na segunda.

Serão mantidos os serviços essenciais, como urgências e emergências médicas, Gama (Guarda Municipal de Americana), que atende pelo 153 e 3461.8631, e plantão do DAE (Departamento de Água e Esgoto). Esse último pode ser acionado por meio do telefone 0800.123.737.

Os atendimentos no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e no PA (Pronto Atendimento) do Zanaga vão funcionar normalmente 24 horas. Os postos de saúde estarão fechados.

Outros serviços que atenderão, ao menos parcialmente, são o Parque Ecológico e Jardim Botânico (abertos todos os dias) e o CCL (Centro de Cultura e Lazer), que estará aberto amanhã e fechado nos outros dias. No sábado, a área externa estará aberta para realização de um evento. A coleta de lixo domiciliar vai ocorrer normalmente.