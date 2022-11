Prefeitura declara luto oficial pelo falecimento do monsenhor Constantino

A Prefeitura de Americana declarou luto oficial no município, pelo período de três dias, em razão do falecimento, nesta quinta-feira (3), do monsenhor Constantino Gardinali, pároco emérito da Basílica Santo Antônio de Pádua.

O padre Constantino durante celebração – Foto: Arquivo Pessoal

O Decreto nº 13.113/2022, publicado no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (4), ressaltou os relevantes serviços prestados à população americanense, especialmente na área religiosa, à frente da então Igreja Matriz de Santo Antônio por cerca de 40 anos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O documento lembra ainda que Gardinali recebeu título de cidadão americanense em 2003. A Basílica celebra missas de corpo presente antes do sepultamento nesta sexta-feira.