Situação foi constatada pelo LIBERAL; água escura estava sendo despejada no rio por meio de um cano

A Prefeitura de Americana irá verificar um possível despejo irregular de esgoto em um córrego que passa pela Avenida Rafael Vitta, debaixo de uma ponte que fica no cruzamento com a Rua Gonçalves Dias, no Centro. A situação foi constatada pelo LIBERAL nesta quarta-feira (3).

Água de coloração escura sendo despejada no córrego nesta quarta-feira (3) – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Por volta das 16 horas uma água de coloração escura estava sendo despejada no córrego.

Embora sem apresentar forte cheiro, a água tinha características de esgoto e era possível ver um peixe morto na superfície. O resíduo estava indo ao encontro do curso do córrego.

Pessoas que passavam pelo local relataram não ter conhecimento sobre o despejo. Após questionamento do LIBERAL, a Secretaria de Meio Ambiente também informou que não sabia da situação.

Por esse motivo, a fiscalização da pasta “fará uma vistoria no local, juntamente com o GPA (Grupo de Proteção Ambiental), para verificação quanto ao lançamento de efluente sanitário em curso hídrico superficial (córrego).”

De acordo com a prefeitura, por meio da análise é possível identificar a origem da fonte de poluição.

O responsável deverá fazer adequações das inconformidades e apresentar um plano de reparação caso tenha sido causado algum dano.

Esse é o 2º caso de despejo irregular em córrego registrado na cidade nos últimos dias.

Em 30 de dezembro, a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) apontou a Usina Ester, de Cosmópolis, como responsável por um despejo irregular de água residuária gerada da lavagem de cana-de-açúcar no Córrego Jacutinga, no Pós-Represa.

A prefeitura também foi informada sobre a situação e aguarda diagnósticos sobre uma possível contaminação do córrego.