O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), anunciou nesta quarta-feira um crédito de R$ 3.292.500 para 45 escolas da rede municipal de educação. Trata-se do pagamento da segunda parcela do PDDEM (Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal).

O repasse irá para as unidades com CEC (Conselho Escola Comunidade) constituído e está previsto para esta sexta. Criado em 2021, o programa fornece assistência financeira suplementar às escolas municipais, a fim de promover melhorias na estrutura física e pedagógica da unidade.

Vice Odir Demarchi, prefeito Chico Sardelli e secretário Vinicius Ghizini, em anúncio – Foto: Secom / Divulgação

“Nossas escolas estão bonitas e bem cuidadas graças aos investimentos e ao carinho dos profissionais, que se desdobram para que nossas crianças recebam a atenção e o cuidado merecidos”, declarou o prefeito.

Os valores repassados devem ser utilizados para a realização de pequenos reparos e serviços de manutenção, conservação e pequenas obras, além de pequenos investimentos que visem à melhoria das instalações e equipamentos, aquisição de material permanente e de consumo e contratação de formação pedagógica para o grupo escolar.

“O PDDEM é uma política pública acertada e que promove a autogestão das escolas. A Secretaria de Educação contribui neste processo com os trabalhos da Comissão de Implantação e Acompanhamento do PDDEM, criada este ano para orientar as escolas nos processos de execução de melhorias”, disse o secretário municipal de Educação, Vinicius Guizini.

A primeira parcela deste ano foi paga em fevereiro. “As escolas têm aplicado bem os recursos recebidos e isso qualifica o ambiente de aprendizado de nossos alunos”, afirmou o vice Odir Demarchi (PSD).