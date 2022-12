Prefeitura de Americana vai reabrir duas UBSs na próxima semana

A Prefeitura de Americana vai reabrir duas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) na próxima semana. A primeira será a do Jardim Guanabara, na próxima segunda-feira, às 17h. Em seguida, na sexta, haverá a reabertura da unidade do Jardim Dona Rosa, às 16h.

Após ter passado por revitalização, a UBS do Guanabara terá pela primeira vez um dentista. O local também terá médico clínico geral, pediatra e ginecologista, além de serviços gerais da equipe de enfermagem.

UBS “Dr. Silvério Otaviano de Souza”, no Jardim Dona Rosa – Foto: Amauri de Souza / Prefeitura de Americana

O prédio funcionava como UBS até 2017. Depois, a unidade passou a abrigar a UAD (Unidade de Atendimento Domiciliar) da Secretaria de Saúde. Com as obras para a reabertura da UBS, a UAD se mudou para o bairro São Vito.

A reinauguração estava programada, inicialmente, para esta sexta, dia 9, mas foi adiada por questão de agenda.

No caso do Jardim Dona Rosa, a UBS recebeu manutenção, ganhou novas mobílias e terá farmácia para dispensação de medicamentos.

Devido à necessidade de reforma de outras unidades de saúde, o prédio abrigou temporariamente os atendimentos das UBSs dos bairros Mário Covas e Parque da Liberdade.

“Estamos muito satisfeitos com a entrega dessas unidades. Isso nos deixa com a sensação do dever cumprido. A população americanense merece uma saúde qualitativa e com mais acesso. Por isso estamos trabalhando incansavelmente, para dar mais dignidade aos moradores e também mais qualidade de vida”, declarou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.