Prefeitura de Americana vai pedir reparo em rachaduras na UBS do Ipiranga

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), esteve na manhã desta segunda-feira (1º) na UBS (Unidade Básica de Saúde) “Dr. Carlos Chagas”, no Jardim Ipiranga, para conversar com a população e equipe médica e de enfermagem, a fim de verificar as condições do prédio, que voltou a apresentar rachaduras.

Ele estava acompanhado do vice-prefeito, Odir Demarchi (PL), do secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Camargo Neves, e técnicos da pasta, além do vereador Lucas Leoncine (PSDB). A visita ocorreu após a matéria publicada pelo LIBERAL, na última sexta-feira (29), na qual a reportagem constatou que o prédio voltou a apresentar rachaduras, após reforma entregue em maio de 2022.

Da esquerda para a direita, Odir Demarchi, Adriano Camargo Neves, Chico Sardelli e Lucas Leoncine, durante visita à unidade – Foto: Leon Botão / Prefeitura de Americana

A prefeitura informou que os técnicos da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos verificaram que não existem problemas estruturais na construção, mas sim uma junta de dilatação perto da recepção do posto. Essa junta, de acordo com os especialistas, existe porque o prédio passou por uma ampliação no passado, mas o problema não oferece riscos aos usuários.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em outra sala da unidade, os profissionais encontraram pequenas fissuras superficiais, consideradas normais diante da reforma que foi realizada.

“Alguns pequenos ajustes são esperados em obras como essa e já acionamos a empresa responsável pela reforma, para que façam esses reparos”, relata o secretário de Obras.

Já o prefeito disse que o mais importante é que não há risco e que a população poderá contar com a unidade, que continuará em funcionamento no bairro, evitando o deslocamento dos pacientes até outros bairros para atendimento.