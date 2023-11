Prefeitura de Americana vai pagar R$ 23,9 milhões à empresa que assumirá a merenda escolar

Licitação foi homologada com vitória da Ômega Alimentação e Serviços Especializados, de Salto

A Prefeitura de Americana vai pagar R$ 23,9 milhões, pelo período de um ano, para a empresa responsável pelo fornecimento de alimentos e preparação de merendas nas 49 unidades escolares da rede municipal.

A vencedora da licitação, que teve sua homologação publicada nesta quinta-feira, no Diário Oficial do município, foi a Ômega Alimentação e Serviços Especializados, de Salto.

Atualmente, as refeições consumidas pelos alunos são preparadas exclusivamente por servidores municipais. Quando abriu a licitação, em maio deste ano, o Executivo comunicou que a merenda continuará sendo preparada nas escolas, pelas equipes da empresa vencedora e por funcionários da prefeitura.

Licitação prevê 50 tipos de hortifrutigranjeiros – Foto: Marilia Pierre/Arquivo/Prefeitura de Americana

O processo licitatório prevê o fornecimento de 92 tipos de gêneros alimentícios estocáveis, como arroz, feijão, aveia, cereal matinal sem açúcar, iogurte com polpa de frutas, leite comum e sem lactose, macarrão, entre outros; 50 tipos de hortifrutigranjeiros; 12 tipos de carnes e frios, como carne bovina, frango, peixe sem espinha, carne suína, queijo branco e mussarela, entre outros itens.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em agosto, a licitação chegou a ser suspensa pela 3ª Vara Cível de Americana, após ação popular movida pelo advogado Wilson Gomes.

Na avaliação do juiz Marcio Roberto Alexandre, os questionamentos feitos pelo autor, principalmente no que se refere aos recursos a serem utilizados para o pagamento do serviço, “revestem-se de razoabilidade”.

O magistrado argumentou que, devido à possibilidade de lesão ao erário, havia a necessidade de uma “análise mais aprofundada” sobre a legalidade do processo licitatório.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Porém, no mesmo mês, a 7ª Câmara de Direito Público do TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) acatou um recurso da prefeitura e autorizou a retomada da licitação.

O desembargador Fernão Borba Franco apontou que, com a suspensão, existia o risco de os alunos, por ausência de contrato válido, ficarem sem merenda no ano letivo de 2024.

Justificativa

Segundo o Executivo, a Secretaria de Educação possui ao menos 30 contratos vigentes com fornecedores de itens necessários para a produção de merenda escolar.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Só em produtos estocáveis, os gastos ultrapassam R$ 20 milhões por ano, sem considerar os demais custos com mão de obra e manutenção de equipamentos, por exemplo, de acordo com a prefeitura.

Quando abriu a licitação, a expectativa da secretaria, com a contratação, era de economicidade em médio prazo e de aumento de eficiência, uma vez que a empresa vai assumir todo o processo de alimentação escola.

Nesta quinta, a pasta comunicou que vai aguardar a assinatura do contrato para a definição do cronograma junto à empresa e ressaltou que “o valor estimado de investimento, de R$ 34 milhões, chegou a R$ 24 milhões com o processo licitatório”.